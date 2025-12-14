دهوك.. العثور على بقايا امرأة يعيد الأمل بحل لغز دام 8 أشهر

شفق نيوز- دهوك

أفاد شهود عيان في محافظة دهوك، يوم الأحد، بالعثور على جثة متحللة لامرأة في نهر الزاب الكبير بالقرب من قرية ستريا التابعة لناحية دجيل ضمن حدود قضاء عقرة شمال شرق المحافظة.

وأخبر الشهود، وكالة شفق نيوز، بأن الجثة عثر عليها في منتصف مجرى نهر ضمن منطقة ينقسم فيها النهر إلى قسمين، وكانت تحت الأشجار والحشائش القريبة من ضفاف النهر، ولم يبقَ منها سوى عظام وأجزاء قليلة من الجسم إضافة إلى بعض الملابس.

من جانبه رجح مصدر مطلع، بأن "تكون الجثة للمواطنة (أفيستا يوسف) البالغة 24 عاماً التي كانت برفقة عائلتها لغرض السياحة في منطقة لا تبعد سوى 30 كم عن موقع العثور على الجثة، حيث سقطت في النهر بتاريخ الخامس من نيسان/ أبريل عام 2025 ولم يتم العثور عليها رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها فرق الإنقاذ وأهالي المنطقة والتي استمرت لأشهر دون التوصل إلى أي نتيجة".

وأضاف المصدر لوكالة شفق نيوز أن "الجثة سيتم نقلها إلى دائرة الطب العدلي في إدارة سوران التابعة لمحافظة أربيل لإجراء الفحوصات اللازمة وخاصة فحص DNA للتأكد من هوية المتوفاة بشكل رسمي".

ولاحقاً قال فؤاد سيد أحمد، ابن عم والد أفيستا، لوكالة شفق نيوز: "عُثر على الجثة بالقرب من جبل قنديل مساء اليوم. وبحسب العلامات والملابس التي كانت ترتديها، فهي نفسها التي كانت ترتديها وقت غرقها في نهر جريت ريفر قبل نحو ثمانية أشهر".