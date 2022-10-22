دهوك .. الصراع بين تركيا والعماليين يهدد 80 موقعاً أثرياً بالزوال

شفق نيوز / أعلنت مديرية الآثار والتراث في محافظة دهوك، اليوم السبت، الحاق أضرار بـ(80) موقعا اثرياً واحتمال خطر زوالها في دهوك نتيجة الصراع بين القوات التركية وحزب العمال الكوردستاني، فيما انسحبت المنظمات المعنية بادامتها.

وقال مدير دائرة الآثار والتراث في دهوك بيكس بريفكاني لوكالة شفق نيوز إن "أكثر من 80 موقعا أثرياً تعاني من خطر الزوال نتيجة الصراع المسلح بين القوات التركية ومسلحي حزب العمال في المناطق الحدودية المتاخمة لمحافظة دهوك".

وأوضح، أن "الكثير من المنظمات المدنية المعنية بالتراث قد عملت على متابعة تلك المواقع لكنها انسحبت بسبب وجود المخاطر الموجودة هناك جراء الصراع مع عناصر حزب العمال".