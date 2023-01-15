دهوك.. الصراع المسلح بين أنقرة والعماليين يتسبب بغلق دير عمره 14 قرنا (صور)

شفق نيوز/ يعد دير مار قیوم من اقدم الاديرة في العراق، غير أن الصراع المسلح بين أنقرة وحزب العمال الكوردستاني تسبب بغلق هذا الدير.

وقال شليمون اسينا احد اهالي قرية دوري التابعة لناحية كاني ماصي شمال محافظة دهوك لوكالة شفق نيوز؛ ان "تاريخ هذا الدير يعود الى قبل 1400 سنة، وهذا التقدير يعود الى عام 1978 حيث زار وفد بلغاري مختص بشؤون الآثار وقاموا بدراسة الدير واكدوا ان بناء هذا الدير يعود الى قبل 1400 عام".

وأضاف اسينا؛ ان "الدير تم حفره داخل الجبل المطل على القرية ويتألف من طابقين"، مبينا ان "الدير تم تدميره عام 1978 من قبل نظام صدام حسين بعد ترحيل أهالي القرية".

وتابع شليمون؛ ان "حكومة اقليم كوردستان قامت في عام 1999 باعادة بناء الدير".

وأوضح شليمون اسينا ان "دير مار قيوم اصبحت الان داخل الصراع المسلح بين تركيا وحزب العمال الكردستاني، وبسبب المخاوف لدى مسيحيي المنطقة تم إغلاق باب الدير ولا نستطيع زيارة الدير واداء الطقوس بسبب القصف التركي المستمر في هذه المنطقة، ونحن أهالي القرية لا نسمح لأحد بالصعود الى الجبل وزيارة الدير لأن المنطقة خطرة جدا".