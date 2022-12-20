دهوك.. الصراع "التركي - العمالي" يعيق عملية إزالة الالغام في المناطق الحدودية

شفق نيوز/ اكدت مديرية شؤون الالغام في محافظة دهوك اعاقة عمليات إزالة الألغام والمتفجرات في المناطق الحدودية بسبب الصراع المسلح بين الجيش التركي وحزب العمال الكوردستاني.

وقال ريكر بيسفكى المتحدث باسم مديرية شؤون الالغام بدهوك لوكالة شفق نيوز؛ ان ثلاثة فرق إزالة الالغام المزروعة في عهد نظام حزب البعث في جبل كارة اضافة الى محاولة تطهير منطقة ملغومة في العمادية؛ مشيرا الى توقف أعمال هذه الفرق بسبب التطورات الامنية في تلك المناطق.

وحول المناطق الملوثة في العمادية أوضح بيسفكى؛ أن هناك 289 حقلا للألغام في حدود قضاء العمادية، وأن المديرية تمكنت من تطهير 78 من هذه الحقول وتسليم الاراضي لاصحابها، مؤكدا تطهير 40% من اصل 777 حقلا ملوثا بالألغام والمتفجرات ومخلفات الحروب.

وعزا عدم تمكن الفرق الفنية لإزالة الألغام في مناطق برواري بالا بناحية كانى ماسى الى الصراع المسلح بين تركيا وحزب العمال الكوردستاني.