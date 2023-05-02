دهوك .. "الشتاء الممطر" يدفع إلى تشكيل فرق "جوية وبرية" لإطفاء حرائق صيفية محتملة

شفق نيوز / أعلنت دائرة الدفاع المدني في محافظة دهوك بإقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل لجان متخصصة برية وجوية تحسباً لحرائق محتملة خلال فصل الصيف المقبل في الغابات والجبال، فيما دعت سكان القرى الى التعاون مع ملاكاتها.

وقال مسؤول اعلام الدائرة المقدم بيوار عبدالعزيز لوكالة شفق نيوز إنه "تم تشكيل عدة لجان خاصة من الدوائر المعنية لمكافحة الحرائق في دهوك خلال موسم الصيف".

وأضاف عبد العزيز قائلاً "شهد موسم الشتاء هذا العام سقوط أمطار غزيرة وأدى الى نمو عدد هائل من الاعشاب والنباتات البرية في الغابات والجبال"، متوقعاً "حدوث حرائق في هذه المناطق خلال فصل الصيف بسبب كثرة الحشائش الجافة هذا العام".

وأوضح المقدم بيوار أن "طائرات الهليكوبتر ستقوم بالكشف عن مواقع حدوث الحرائق وابلاغ اللجان المشكلة والتي ستوزع في مناطق حدوثها".

ودعا مسؤول اعلام دائرة الدفاع المدني اهالي القرى الى "التعاون مع فرق اخماد الحرائق"، مشيرا الى ان "السلطات الامنية ستتخذ اجراء قانونية صارمة ضد كل من يقوم بإشعال النار في الغابات والمناطق الجبلية".