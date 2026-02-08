دهوك.. السيول تغمر المنازل في قضاء شيخان بعد أمطار تجاوزت 70 ملم

شفق نيوز- دهوك

أفاد قائممقام قضاء شيخان، شرق محافظة دهوك، سردار شيخ يحيى البرزنجي، يوم الأحد، بأن أمطارًا غزيرة هطلت على القضاء، أدت إلى اندلاع سيول وفيضانات غمرت المنازل والطرق، مسببة أضرارًا مادية كبيرة دون تسجيل أي خسائر بشرية، فيما باشرت فرق البلدية والدفاع المدني والجهات المختصة أعمال الإنقاذ ورفع المياه وتنظيف الأحياء.

وقال البرزنجي، لوكالة شفق نيوز، إن "كمية الأمطار التي تجاوزت 70 ملم خلال الساعات الماضية أدت إلى غرق المنازل بالمياه والوحل"، مبينا أن "ما حدث يعد كارثة طبيعية".

وأضاف أن "هناك ملاحظات على نظام الصرف الصحي القديم، وأن الجهات المختصة تعمل على معالجتها"، مشيرًا إلى أن "فرق البلدية والأمن والدفاع المدني تواجدت في الموقع منذ ساعات الفجر للمساعدة في إنقاذ الأهالي وتنظيف المنازل".

وبشأن التعويض، أكد البرزنجي أن "الفرق الحكومية باشرت بتقييم الأضرار وجمع البيانات"، موضحا أن "الحكومة الاتحادية تتحمل مسؤولية التعويض، مع استمرار جهود حكومة الإقليم ومحافظة دهوك ومؤسسة البارزاني الخيرية لدعم العوائل المتضررة".