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دهوك.. الزيرفاني تحبط محاولة تفجير عبوة زرعها عناصر العمال الكوردستاني

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-05T12:41:19+0000
دهوك.. الزيرفاني تحبط محاولة تفجير عبوة زرعها عناصر العمال الكوردستاني

شفق نيوز/ عثرت قوات البيشمركة يوم الخميس، على كمية من مادة TNT على الطريق بين قضاء العمادية وناحية ديرلوك.

وابلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز؛ ان قوات الزيرفاني التابعة للبيشمركة أحبطت محاولة تفجير كمية من مادة TNT زرعت من قبل حزب العمال الكوردستاني على الطريق الرئيسي بين قضاء العمادية وناحية ديرلوك في المنطقة الواقعة بين مجمع كوانى وقرية سركل.

واضاف المصدر؛ ان 65 كيلوغراما من مادة TNT كانت معدة للانفجار بالقرب من نقطة لقوات البيشمركة والاسايش في تلك المنطقة، مشيرا إلى أن وحدة الهندسة التابعة للواء الأول في قوات زيرفاني قامت بتفكيك هذه العبوة الناسفة الكبيرة الحجم قبل انفجارها.

يذكر أن عناصر حزب العمال الكوردستاني يقومون بزرع بين الحين والآخر عبوات ناسفة على الطرق العامة بقضاء العمادية مستهدفة المدنيين وقوات البيشمركة والاسايش.

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