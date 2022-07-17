دهوك.. الدفاع المدني يعلن حصيلة الحرائق والغرق خلال 6 أشهر

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الدفاع المدني في دهوك، يوم الأحد، عن إحصائية حوادث الحرائق والغرق وما خلفته من خسائر مادية في المحافظة خلال النصف الأول من العام الحالي.

وقال المتحدث باسم المديرية المقدم بيوار عبد العزيز، لوكالة شفق نيوز، ان "69 حادثاً شهدتها محافظة دهوك خلال ايام عيد الاضحى، منها 64 حوادث احتراق مراعي وخمسة حوادث اندلاع حرائق في المنازل".

واضاف انه "تم انتشال جثث ثلاثة مواطنين غرقوا في مياه الأنهار، وتم نقلهم الى دائرة الطب العدلي، بالاضافة الى احتراق 11 سيارة خلال أيام العيد".

وبين أن "إجمالي الحوادث المسجلة خلال الأشهر الستة الاولى من العام الحالي، كانت مصرع 16 مواطنا نتيجة اندلاع الحرائق والغرق، وبلغت الأضرار المادية الناجمة عن الحرائق نحو ثلاثة مليارات وثلاثة ملايين دينار".