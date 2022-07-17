سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

دهوك.. الدفاع المدني يعلن حصيلة الحرائق والغرق خلال 6 أشهر

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-17T11:37:38+0000
دهوك.. الدفاع المدني يعلن حصيلة الحرائق والغرق خلال 6 أشهر

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الدفاع المدني في دهوك، يوم الأحد، عن إحصائية حوادث الحرائق والغرق وما خلفته من خسائر مادية في المحافظة خلال النصف الأول من العام الحالي.

وقال المتحدث باسم المديرية المقدم بيوار عبد العزيز، لوكالة شفق نيوز، ان "69 حادثاً شهدتها محافظة دهوك خلال ايام عيد الاضحى، منها 64 حوادث احتراق مراعي وخمسة حوادث اندلاع حرائق في المنازل".

واضاف انه "تم انتشال جثث ثلاثة مواطنين غرقوا في مياه الأنهار، وتم نقلهم الى دائرة الطب العدلي، بالاضافة الى احتراق 11 سيارة خلال أيام العيد".

وبين أن "إجمالي الحوادث المسجلة خلال الأشهر الستة الاولى من العام الحالي، كانت مصرع 16 مواطنا نتيجة اندلاع الحرائق والغرق، وبلغت الأضرار المادية الناجمة عن الحرائق نحو ثلاثة مليارات وثلاثة ملايين دينار".

related

قصف مدفعي تركي يحرق مساحات زراعية شاسعة في دهوك

Date: 2020-09-18 10:44:43
قصف مدفعي تركي يحرق مساحات زراعية شاسعة في دهوك

الحرائق تلتهم 250 دونماً في دهوك

Date: 2019-06-19 21:49:54
الحرائق تلتهم 250 دونماً في دهوك

قصف جوي ومدفعي تركي يتسبب بحرائق "كبيرة" في غابات ومزارع بدهوك

Date: 2020-06-24 18:53:50
قصف جوي ومدفعي تركي يتسبب بحرائق "كبيرة" في غابات ومزارع بدهوك

حرائق في حقول زراعية جراء قصف تركي شمال "زاخو" في دهوك

Date: 2020-07-01 11:14:49
حرائق في حقول زراعية جراء قصف تركي شمال "زاخو" في دهوك

قصف مدفعي تركي جديد يتلف مئات الدونمات من الأراضي والغابات شمالي دهوك

Date: 2021-06-24 11:40:16
قصف مدفعي تركي جديد يتلف مئات الدونمات من الأراضي والغابات شمالي دهوك

لليوم الثالث.. النيران تلتهم اربع قرى في دهوك بسبب القصف التركي

Date: 2021-09-04 13:22:07
لليوم الثالث.. النيران تلتهم اربع قرى في دهوك بسبب القصف التركي

إرتفاع حصيلة الهجوم الذي استهدف قوات البيشمركة شمالي دهوك

Date: 2020-11-04 08:54:21
إرتفاع حصيلة الهجوم الذي استهدف قوات البيشمركة شمالي دهوك

محافظة دهوك تتخذ 3 اجراءات مؤقتة لدرء مخاطر كورونا

Date: 2020-02-27 22:53:13
محافظة دهوك تتخذ 3 اجراءات مؤقتة لدرء مخاطر كورونا