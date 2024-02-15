دهوك.. الدفاع المدني في عقرة يحصي أضرار الأمطار الغزيرة (صور)

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الدفاع المدني في قضاء عقرة بمحافظة دهوك، يوم الخميس، عن الأضرار المادية الناجمة عن هطول الكميات الكبيرة من الأمطار.

وقال العقيد إبراهيم فريق مدير الدفاع المدني لوكالة شفق نيوز، إن "عدة حوادث وقعت في القضاء، من بينها فقدان 16 رأسا من الغنم البري في مشروع لتربية الحيوانات في قرية كلكوران التابعة لناحية كردسين، حيث احتجزت مياه الأمطار المشروع وكانت تضم في ثناياها 27 رأساً من الغنم البري، فيما تم إنقاذ 11 رأسا آخر بواسطة القوارب من قبل فرق الانقاذ".

وأضاف أن "المياه اجتاحت 35 منزلا في ناحية روفيا، بالاضافة إلى أنها غمرت 5 سيارات"، مشيراً إلى أن "فرق الإنقاذ قدمت تقارير عن الأضرار التي لحقت بالمواطنين الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الضرورية".

وسجلت محافظة دهوك، اليوم الخميس، اعلى معدل بهطول الأمطار في إقليم كوردستان، بمعدل 23 ملم.