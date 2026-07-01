دهوك.. الحبس عاماً لمتهم أساء إلى الإسلام عبر فيسبوك

شفق نيوز- دهوك

قضت محكمة الجنح في محافظة دهوك، يوم الأربعاء، بالسجن لمدة عام بحق متهم، بعد إدانته بنشر "محتوى مسيء" للإسلام عبر موقع فيسبوك.

وقال المحامي المكلف بالقضية، بهاء الدين دشتاني، لوكالة شفق نيوز، إن الدعوى سُجلت بعد شكوى قدمتها مديرية أوقاف دهوك، استناداً إلى بلاغ من رجل الدين الملا لقمان دوسكي ضد شخص، بسبب منشور نشره في العام 2024 تضمن عبارات وصفها بأنها "مسيئة" للإسلام والنبي محمد.

وأضاف أن المتهم كان خارج البلاد بعد نشر المنشور، قبل أن يُلقى القبض عليه عقب عودته إلى إقليم كوردستان قبل ثلاثة أشهر.

وأوضح دشتاني، أن محكمة الجنح التابعة لرئاسة محكمة استئناف منطقة دهوك أصدرت حكمها بالسجن لمدة عام واحد، بعد اقتناعها بالأدلة المقدمة في القضية.

وأشار إلى أن الحكم أصبح نافذاً، وأُعيد المتهم إلى السجن بعد انتهاء جلسة المحاكمة لاستكمال مدة محكوميته، مبيناً أن المادة (372) من قانون العقوبات العراقي تحمي جميع الأديان والمعتقدات، ولا تقتصر على الدين الإسلامي.

وتابع دشتاني، قائلاً إن القانون يجرّم "الإساءة" إلى المقدسات الدينية ويحاسب مرتكبيها، داعياً المواطنين إلى توخي الحذر عند استخدام منصات التواصل الاجتماعي، والامتناع عن نشر أي محتوى يتضمن "إساءة" لأي دين أو معتقد.

وختم حديثه بالقول إن القضاء يتعامل بحزم مع مثل هذه القضايا، ويطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون.