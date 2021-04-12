دهوك.. الجفاف يهدد حقول شيخان الزراعية ومطالبات بتدخل عاجل

شفق نيوز/ حذر مسؤولون في دائرة زراعة قضاء شيخان شرقي محافظة دهوك، يوم الاثنين، من مخاطر الجفاف الذي يهدد حقولهم، وذلك بعد انخفاض نسبة هطول الأمطار في الموسم الحالي.

وتعتزم وزارة زراعة إقليم كوردستان، عقد اجتماع استشاري، يوم الاثنين، لدراسة أوضاع الجفاف في الإقليم، فضلا عن مفاتحة الجانب الإيراني بشأن هذا الملف.

وقال مدير زراعة شيخان طارق مولود، لوكالة شفق نيوز، إن "نسبة هطول الأمطار هذا العام وصل إلى 300 ملم، وهي نسبة قليلة قياسا بالعام الماضي الذي شهد هطول الأمطار بنسبة 1000 ملم"، مشيرا إلى أن "عدم هطول الأمطار لغاية 25 من شهر نيسان الحالي، فإن الجفاف سيصيب الزرع".

بدوره، طالب مسؤول اتحاد فلاحي كوردستان بركات خليل، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، الحكومة بـ"توفير مرشات لسقي المزروعات من الحنطة"، مضيفا أن "فرع الاتحاد بشيخان طالب بشكل رسمي من المنظمات المعنية والحكومة بتوفير مرشات تعمل على الطاقة الشمسية لسقي الزرع في القضاء".

يذكر أن 50 ألف دونم من الأراضي المزروعة في قضاء شيخان مهددة بالتلف من أصل 200 ألف دونم من الأراضي المزروعة بالحنطة في قضاء شيخان، وذلك بسبب الجفاف.