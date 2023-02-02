دهوك.. الثلوج في "كاني ماسي" تمنعها من التواصل الخارجي (صور)

شفق نيوز/ كشف ناشطون في قضاء العمادية التابع لمحافظة دهوك بإقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن تساقط مستمر للثلوج في احدى النواحي الحدودية مع تركيا ما تسبب بقطع الطرق الرئيسة والتواصل مع قرى تابعة للقضاء.

وقال الناشط ربيه ر ديرشكي لوكالة شفق نيوز إن "الوجبة الثانية من الثلوج سقطت ليلة أمس في مناطق عدة من ناحية كاني ماسي التابعة لقضاء العمادية بمحافظة دهوك".

وكانت هذه المنطقة شهدت أيضاً تساقطاً للثلوج قبل ثلاثة أيام.

وأضاف ديرشكي أن "فرق إزالة الثلوج تعمل الآن على فتح الطرق الرئيسية وكذلك القرى التابعة للقضاء بعد أن أغلقت الثلوج سبل الوصول إليها"، مبيناً أن "سمك الثلوج في هذا المناطق وصل الى 28 سنتيمترا".