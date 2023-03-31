دهوك.. الثلوج تغطي وجه "العمادية" وذروتها في معبر حدودي (صور وفيديو)

شفق نيوز / كشفت دائرة الطرق والجسور في محافظة دهوك بإقليم كوردستان، اليوم الجمعة، عن تساقط كثيف للثلوج بمناطق متعددة، مبينة أن أعلى معدل لتساقط الثلوج كان في احد المعابر الحدودية .

وقال مسؤول اعلام دائرة الطرق والجسور في محافظة دهوك كمال محمد لوكالة شفق نيوز، إن "مناطق عدة شمال المحافظة شهدت تساقطا للثلوج بكميات كبيرة".

وأضاف أن، "مناطق تابعة لقضاء العمادية وهي: سيارتوكا وجمانكي و سرزير في ناحية كاني ماسي تساقطت فيها الثلوج وسجلت في معبر سرزير الحدودي اعلى نسبة تساقط الثلوج حيث وصل سمكها الى 15 سم".

واوضح المسؤول ان "آليات دائرة الطرق والجسور باشرت منذ صباح الباكر بفتح الطرق الرئيسة في المناطق التي شهدتها تساقط الثلوج".