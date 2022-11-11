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البدء بتوزيع النفط الأبيض على النازحين في ثلاثة مخيمات

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-11T11:34:44+0000
البدء بتوزيع النفط الأبيض على النازحين في ثلاثة مخيمات

شفق نيوز / أعلنت دائرة الهجرة والمهجرين واستجابة الازمات في دهوك، يوم الجمعة، البدء بتوزيع النفط الأبيض على النازحين في المخيمات.

وقال مسؤول دائرة الهجرة والمهجرين، ديان جعفر، لوكالة شفق نيوز، إن "عملية توزيع النفط بدأت يوم امس، انطلاقاً من مخيم شاريا"، مؤكداً أن "العملية ستستمر لحين تسلم جميع النازحين النفط الأبيض".

وأضاف ديان، أن "ضعف الخدمات المقدمة من قبل المنظمات الانسانية والدولية لإنسحاب معظمها لمشاريعها في المخيمات"، منوهاً إلى أن "إدارة المحافظة سمحت للنازحين بتحويل خيمهم الى جدران اسمنتية وسقوف عازلة لتجنبهم من الحرائق وبرد الشتاء".

في السياق، باشرت شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط الاتحادية، يوم الجمعة، بـ"توزيع مادة النفط الابيض على العائلات النازحة في مخيم (الجدعة الأول) في ناحية القيارة بمحافظة نينوى، ومخيم (خازر) ضمن إقليم كوردستان".

وأوضحت الشركة، في بيان ورد للوكالة، أن :"تسليم العائلات بمادة النفط الابيض جرى بكمية (50 لتراً)، وسيتم توزيع حصص أخرى خلال الموسم الشتوي".

يذكر أن أكثر من 300 ألف نازح، يقطنون مخيمات دهوك في إقليم كوردستان، غالبيتهم من قضاء سنجار.

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