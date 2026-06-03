دهوك.. اكتشاف موقع أثري نادر في عقرة (صور)

شفق نيوز- دهوك

أعلنت دائرة آثار دهوك، يوم الأربعاء، اكتشاف أثري مهم في قضاء عقرة، وذلك خلال أعمال تنقيبية سبقت تنفيذ مشروع إنشاء تمثال كاوا الحداد في منطقة سري گري وسط المدينة.

وقال مدير الدائرة، بكس بريفكاني، لوكالة شفق نيوز، إن "الموقع كان مخصصاً للمشروع في البداية، إلا أن الدراسات الأولية بينت وجود موقع أثري تحته، ما دفع كوادر دائرة الآثار والتراث في عقرة إلى إجراء تنقيبات بالتنسيق مع الجهة المنفذة للمشروع قبل البدء بأعمال الأساسات".

وأضاف أن نتائج التنقيبات أسفرت عن العثور على معصرة قديمة يُعتقد أنها كانت تُستخدم في طقوس دينية خاصة لإنتاج شراب "الهوما" أو "السوما"، مشيراً إلى أن الموقع يضم معصرة كبيرة، ودرجات حجرية، وقنوات مائية، ومواقع مخصصة لاستخدام النار.

وأشار بريفكاني، إلى أن "المعطيات الأولية تشير إلى أن هذا الكشف الأثري المهم يعود إلى النصف الثاني من الألف الأول قبل الميلاد"، مؤكداً "استمرار أعمال الدراسة والتحليل لتحديد الأبعاد التاريخية والحضارية للموقع بصورة أكثر دقة".