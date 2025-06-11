دهوك.. اعتقال "ناشطة تواصل اجتماعي" بعد تهجمها على شرطي

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم شرطة محافظة دهوك، العقيد هيمن سليمان، يوم الأربعاء، عن القبض على فتاة ناشطة بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد مهاجمتها شرطي في مستشفى.

وقال سليمان لوكالة شفق نيوز، إن "فتاة مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تم اعتقالها في دهوك بسبب مقطع فيديو ظهرت فيه قبل أيام، وتلفظت بكلمات فيها قلة أدب مع أحد افراد الشرطة في المدينة".

وأضاف أنه "تم احتجاز الفتاة في سجن مخصص للنساء داخل المدينة، حيث وجِهت لها تهمة سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".

وفي الفيديو المتداول، ظهرت الفتاة وهي تتحدث عن زيارتها لإحدى المستشفيات وتم منعها من إدخال طعام كانت تحمله لمريض يرقد في المستشفى، ما ثار استياءها، وخلال الفيديو عبرت عن غضبها بقولها "كان ينبغي أن ارمي الطعام على رأس الشرطي الذي منعني".