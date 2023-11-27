دهوك.. اعتقال متهم ابتزّ ضحيته برواتب شهرية وصلت إلى 30 ألف دولار

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة دهوك بإقليم كوردستان، يوم الاثنين، اعتقال متهم قام بابتزاز رجل عبر تهديده بمقطع مصور له، لافتا إلى أن المتهم تسلم من الضحية ما مجموعه 30 ألف دولار.

وقال المتحدث باسم المديرية هيمن سليمان، من خلال مقطع فيديو مصور نشره على صفحة المديرية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تابعته وكالة شفق نيوز، إن "شرطة دهوك قامت باعتقال متهم بحوزته مقطع فيديو لرجل وهو يقوم بالتهديد بنشره".

وأضاف أن "المتهم قام خلال السنتين الماضيتين بابتزاز الضحية شهرياً بمبالغ شهرية تتراوح ما بين 400 إلى 2000 دولار أمريكي، لافتاً إلى أن "مجموع ما قبضه من الضحية بلغ قرابة 30 ألف دولار أمريكي (ثلاثة دفاتر)".

وأشار سليمان، إلى أن "المتهم احتجز لدى مديرية شرطة محافظة دهوك ومن ثم تم تقديمه إلى المحكمة لينال جزاءه العادل".