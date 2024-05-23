دهوك.. اعتقال شخص بتهمة "السحر والشعوذة" لا يعرف "سورة واحدة من القرآن" (صور)

شفق نيوز/ أعلنت دائرة شرطة محافظة دهوك، يوم الخميس، اعتقال شخص يمارس السحر والشعوذة والتحايل على المواطنين مقابل مبالغ مالية كبيرة.

واكد العقيد هيمن سليمان مسؤول اعلام دائرة شرطة دهوك لوكالة شفق نيوز، أن "مفرزة من القوات الامنية اقتحمت منزل المتهم والقت القبض عليه وبحوزته عدد كبير من مستلزمات السحر والشعوذة".

واضاف ان "عملية الاقتحام كشفت عن وجود عدد من الزبائن في المنزل بينهم ست نساء وخمسة رجال كانوا يزورون المتهم لحل مشاكلهم عن طريق السحر".

وأوضح سليمان لوكالة شفق نيوز، أن "المتهم كان يتقاضى مبالغ تتراوح بين 400 إلى 600 ألف دينار من المراجعين مقابل أعمال السحر".

واشار العقيد هيمن إلى أن "التحقيقات اظهرت أن المتهم لا يعرف حتى سورة قصيرة من القرآن الكريم".

ودعا سليمان المواطنين الى اتخاذ الحيطة والحذر من هذه الأعمال وابلاغ السلطات الامنية عن الاشخاص الذين يمارسون مثل هذه الانشطة.