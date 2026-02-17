دهوك.. اعتقال جورجيين سرقا 142 ألف دولار من مكتب صيرفة

شفق نيوز- دهوك

أعلن المتحدث باسم دائرة شرطة دهوك العقيد هيمن سليمان، يوم الثلاثاء، إلقاء القبض على متهمين يحملان الجنسية الجورجية بعد قيامهما بسرقة مبلغ 142 ألف دولار من مكتب صيرفة في حي (كي آر أو) في مركز مدينة دهوك.

وقال سليمان لوكالة شفق نيوز، إن "المتهمين دخلا المحافظة قبل نحو أسبوع، وتمكّنا خلال تلك الفترة من كسب ثقة صاحب مكتب الصيرفة عبر تصريف مبالغ مالية صغيرة على مراحل، قبل أن ينفذا عملية احتيال سريعة ويغادرا المكان وبحوزتهما المبلغ المذكور".

وأضاف أن قوات الشرطة، وبالتنسيق مع جهاز الأسايش، "تمكّنت من تعقب المتهمين وإلقاء القبض عليهما في إحدى نقاط التفتيش أثناء توجههما إلى مطار أربيل الدولي"، مشيراً إلى "ضبط كامل المبلغ المسروق بحوزتهما".

وأكد سليمان إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لإجراء التحقيقات اللازمة وفق المادة (446) من قانون العقوبات، داعياً أصحاب المكاتب والتجار إلى توخي الحذر والتأكد من هوية المتعاملين، ولا سيّما الغرباء، لتفادي الوقوع ضحية لعمليات احتيال مماثلة.