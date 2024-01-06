دهوك: اصابة 7 أشخاص نتيجة تصادم 3 سيارات  (صور)

شفق نيوز/ أفادت دائرة مرور دهوك يوم السبت، بوقوع حادث تصادم بين عدة سيارات شرقي المحافظة.

وقال العقيد آزاد طه، مسؤول الإعلام في دائرة شرطة مرور دهوك لوكالة شفق نيوز؛ إن "حادثا مروريا مؤسفا وقع عصر اليوم، أسفر عن إصابة 7 أشخاص نتيجة تصادم ثلاث مركبات على الطريق الواقع في ناحية دينارته، التابعة لقضاء عقرة شرقي دهوك".

واضاف طه؛ أنه "تم نقل المصابين إلى المستشفى فوراً لتلقي العلاج الضروري، في إطار جهود الإسعاف السريعة التي تقوم بها السلطات المحلية".

وأشار إلى ان "التحقيقات اللازمة جارية لتحديد أسباب وملابسات الحادث، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بناءً على نتائج التحقيق".