دهوك.. اشتباكات ليلية بين الجيش التركي والعماليين يثير هلع المواطنين (فيديو)

شفق نيوز / شهدت قرى قضاء العمادية في محافظة دهوك بإقليم كوردستان، اشتباكات عنيفة فجر الاثنين، بين الجيش التركي وحزب العمال الكوردستاني، مما أثار هلع المواطنين.

وأفاد شهود عيان من قرية هروري، لوكالة شفق نيوز، بأن اشتباكات عنيفة اندلعت الليلة بين الجيش التركي وعناصر حزب العمال الكردستاني في محيط قرية هروري التابعة لناحية كاني ماصي بقضاء العمادية".

وأضاف الشهود، أن "الجيش التركي استخدم مروحيات حربية لضرب مواقع عناصر حزب العمال مما أثار هلعا وخوفا لدى أهالي قرية هروري والذين مازالوا صامدين داخل قريتهم رغم القصف والاشتباكات المسلحة والتي باتت تحدث بشكل شبه يومي بين طرفي الصراع".