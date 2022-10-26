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دهوك.. استثناء ساكني المناطق الجبلية من قرار منع قطع الأشجار

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-26T10:35:24+0000
دهوك.. استثناء ساكني المناطق الجبلية من قرار منع قطع الأشجار

شفق نيوز/ اعلن مسؤول قوات البيشمركة لحماية البيئة في دهوك سعدو كوركي، يوم الأربعاء، استثناء اهالي المناطق الجبلية من قرار منع قطع الاشجار والسماح لهم بقطع الاشجار اليابسة كونهم لايستطيعون شراء مادة النفط الابيض.

وقال كوركي لوكالة شفق نيوز، إن "المواطنين الذين ينوون جمع وقطع الاشجار اليابسة عليهم مراجعة مقر قيادة قوات البيشمركة لحماية البيئة لتزويدهم بكتب تسمح لهم جمع هذه الاشجار".

وأضاف، ان "اجراءات قانونية اتخذت بحق 44 شخصاً العام الماضي عبر دوريات ونقاط تفتيش بعد قطعهم الاشجار المثمرة"، مؤكداً "انخفاض نسبة المتجاوزين على قانون منع قطع الاشجار بسبب تأثير حملات توعية المواطنين باهمية الحفاظ على البيئة وتم حتى الان محاسبة 10 اشخاص لخرقهم القوانين".

من جانبه اوضح كاوه صبري مدير دائرة البستنة في دهوك ان "نسبة المناطق الخضراء انخفضت الى 12% بعد ان كانت نسبة المناطق الخضراء عام 1957، 30% من مجموع اراضي المحافظة عازيا السبب الى "التغييرات المناخية والجفاف والنمو السكاني اضافة الى الصراع المسلح بين تركيا وحزب العمال الكوردستاني داخل اراضي اقليم كردستان واندلاع الحرائق في الغابات".

ويستعد اهالي المناطق الجبلية باقليم كوردستان لمواجهة برد الشتاء بقطع الاشجار للتدفئة حيث يقول حسن طاهر من قرية هرور شمالي زاخو لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة توفر كمية قليلة من النفط للمواطنين لذا نقوم بقطع الاشجار اليابسة".

وتابع، أن "الاهالي لا يقدرون على دفع مبلغ 200 الف دينار لشراء 200 لتر من النفط الابيض وخاصة الذين يعيشون في القرى الحدودية".

واشار الى ان "توفير برميل واحد من النفط لن يسد الحاجة لاكثر من عشرين يوماً حسب قول المواطنين".

ويحذر المختصون في مجال البيئة من تفاقم ظاهرة قطع الاشجار هذا العام في المناطق البعيدة عن مراكز المدن.

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