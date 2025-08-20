دهوك.. ارتفاع معدلات الطلاق في 2025

شفق نيوز– دهوك

أعلنت منظمة حقوق الإنسان في محافظة دهوك، يوم الأربعاء، عن ارتفاع ملحوظ في معدلات الطلاق خلال الأشهر الستة الماضية من العام الحالي 2025 مقارنة بالأعوام السابقة.

وقال رئيس المنظمة حمدي برواري، لوكالة شفق نيوز، إن محاكم المحافظة سجلت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر حزيران نحو 526 حالة طلاق في مختلف مناطق دهوك، بينما بلغ عدد الحالات في الفترة نفسها من العام الماضي 356 حالة فقط.

وأضاف برواري أن أسباب هذا الارتفاع تعود إلى عدة عوامل، بينها الاستخدام غير السليم لمواقع التواصل الاجتماعي من قبل الزوجين، إلى جانب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها إقليم كوردستان وتأخر صرف الرواتب، فضلاً عن تفشي ظاهرة الخيانة الزوجية، فضلا عن فارق العمر والفوارق الاجتماعية.