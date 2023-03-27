دهوك.. ارتفاع المياه في ثاني أكبر سد بالمحافظة 22 متراً (صور)

شفق نيوز / أعلن مدير سد دهوك ضمن إقليم كوردستان، فرهاد محمد، يوم الاثنين، ارتفاع منسوب مياه بحيرة سد خنس الحديث، شرق المحافظة.

وقال محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "نسبة المياه في سد خنس وصلت إلى أكثر من 4 ملايين متر مكعب"، مشيراً إلى أن "مستوى المياه في البحيرة ارتفع أكثر من 22 متراً، وذلك بسبب هطول الأمطار بغزارة في المنطقة".

وأضاف أن "إدارة السد قد قامت بخزن المياه في البحيرة في أواخر عام 2022، ويستطيع السد استيعاب أكثر من 7 ملايين متر مكعب من المياه".

يذكر أن مشروع خنس هو ثاني أكبر سد، بعد سد دهوك، ويقع في قرية خنس التابعة لقضاء شيخان شرق المحافظة، وكان من المقرر إنجازه عام 2014، إلا أن الأزمة المالية في إقليم كوردستان حالت دون تنفيذه، لتقرر حكومة الإقليم البدء بالمشروع في شهر أيلول من العام 2021، وانتهى العمل فيه خلال شهر تشرين الأول من العام الماضي.