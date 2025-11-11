دهوك.. احتفالات واسعة بمناسبة "مليون صوت" للديمقراطي (فيديو وصور)

شفق نيوز- دهوك

تشهد محافظة دهوك في إقليم كوردستان، مساء اليوم الثلاثاء، احتفالات واسعة عقب فوز الحزب الديمقراطي الكوردستاني في الانتخابات التشريعية العراقية بحسب ما أظهرته النتائج الأولية غير الرسمية.

وخرج الآلاف من مناصري الحزب الديمقراطي الكوردستاني بسياراتهم في الشوارع رافعين صور وشعارات الحزب وسط هتافات وأبواق السيارات بعد تحقيق الديمقراطي أكثر من مليون صوت في الانتخابات.

وقالت آفان عامر إحدى المحتفلين لوكالة شفق نيوز: "اليوم نحن فرحون لأننا تجاوزنا حاجز المليون صوت في هذه الانتخابات، وهذا إنجاز كبير، وكان تحدياً لرئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الذي أكد منذ بداية الحملة على السعي لتحقيق مليون صوت وحققنا ذلك".

كما قال شيرزاد جاسم محتفل آخر للوكالة: "خرجت أنا وعائلتي للاحتفال بهذا النصر، ونحن فخورون بأبناء دهوك الذين يواصلون دعم حزبهم الديمقراطي في جميع المناسبات".

وأعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، مساء اليوم الثلاثاء، عن تخطي الحزب الديمقراطي حاجز المليون صوت، كنتيجة أولية، في الاقتراع العام، فيما هنأ رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني بهذا الفوز.

وكانت مدن إقليم كوردستان، شاركت في عملية الاقتراع العام التي جرت في انتخابات مجلس النواب العراقي 2025، وسط مشاركة مرتفعة نسبياً من قبل مواطني مدن الإقليم.

وأسدل الستار على الانتخابات التشريعية في العراق، لاختيار أعضاء جدد للبرلمان بدورته السادسة، بعدما أعلنت المفوضية انتهاء وقت التصويت المحدد، عند الساعة السادسة من مساء الثلاثاء، وإغلاق مراكز الاقتراع بالكامل.

وفور انتهاء عملية الاقتراع، ستشرع اللجان المختصة في المفوضية بعمليات العد والفرز، تمهيداً لإعلان النتائج الأولية للانتخابات.

وبحسب تقرير منتصف نهار الاقتراع، الذي صدر عن مفوضية الانتخابات، لم تتجاوز نسبة المشاركة في التصويت حاجز 23%، لكن هذه النسبة قد ارتفعت قليلاً بعد ساعات العصر، حيث شهدت مراكز الاقتراع إقبالاً متزايداً على الصناديق.

وانطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، عمليات الاقتراع العام للدورة البرلمانية السادسة ضمن ممارسة ديمقراطية في العملية السياسية التي نشأت بعد العام 2003.