دهوك.. احتراق 11 سيارة منذ بداية العام بسبب "الإهمال" والدفاع المدني يحذر

شفق نيوز- دهوك

أعلن المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في دهوك، العقيد بيوار عبد العزيز، يوم الثلاثاء، تسجيل 11 حادثة احتراق سيارات منذ بداية العام الحالي، داعياً السائقين إلى الالتزام بإرشادات السلامة للحد من هذه الحوادث.

وقال عبد العزيز لوكالة شفق نيوز إن من أبرز أسباب حرائق السيارات ترك المركبات تحت أشعة الشمس المباشرة أو الاحتفاظ بمواد قابلة للاشتعال داخلها مثل المعطرات والقداحات والشواحن المتنقلة والبطاريات.

وأضاف أن المديرية توصي بعدم ركن السيارات لفترات طويلة تحت الشمس، ويجب ترك النوافذ مفتوحة قليلاً لتخفيف الحرارة، مع إبعاد الوقود وأسطوانات الغاز عن مصادر الحرارة، وعدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال داخل المركبة تجنباً لاندلاع الحرائق.