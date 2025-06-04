دهوك.. احتراق مزارع بسبب اشتباكات بين القوات التركية و"العماليين"

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان في محافظة دهوك، يوم الأربعاء، باحتراق مزارع ومراع على سفح جبل كارة شمالي المحافظة، نتيجة الاشتباكات بين القوات التركية وحزب العمال الكوردستاني.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن "حرائقا كبيرة اندلعت في مزارع ومراعٍ بقرية مژێ الموجودة على سفح جبل كارة في قضاء العمادية شمال محافظة دهوك، نتيجة للصراع المسلح بين القوات التركية وحزب العمال الكوردستاني".

وأضاف أن "النيران بدأت في الاتساع وأتلفت آلاف الدونمات من الاراضي الزراعية والغابات في المنطقة، مسببة اضرار مادية كبيرة لاهالي القرى المجاورة"، مؤكدا أن "آليات وفرق الدفاع المدني عجزت عن الوصول الى مناطق الحريق لاخماده بسبب الاوضاع الأمنية المتوترة".