أدهم بارزاني ينأى بنفسه عن مساعي اعادة  تأسيس "حزب الله الثوري الكوردستاني"

شفق نيوز/ بعد أن تداولت بعض المواقع شريطا مصورا (فيديو) تم خلاله الحديث عن إعادة تأسيس حزب الله الثوري الكوردستاني، اعلن المكتب الاعلامي لـ"ادهم بارزاني" عن توضيحات بهذا الصدد نأى بنفسه عن اية حوارات رسمية بشأن هذا الحزب.

وجاء في بيان للمكتب الإعلامي الخاص لادهم بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، انه منذ اسبوع يتم في عدد من المواقع والصفحات للمرة الثانية تداول موضوع اعادة تأسيس حزب الله الثوري الكوردستاني، مشددا أنه لا يعلم ما الدافع وراء هذا الخبر في هذه الوسائل الاعلامية.

واوضح بارزاني، "واضح وجلي لدى الجميع ان حزب الله الثوري الكوردستاني تم تأسيسه عام 1983 بقيادة ادهم بارزاني من اجل الثورة والنضال والكفاح ضد الحكومة البعثية الحاكمة آنذاك، لافتا إلى انه "عندما سقطت حكومة البعث عام 2003 وتحقق الهدف من تأسيس حزب الله الثوري الكوردستاني وتم الغاء الحزب في التاريخ نفسه".

واضاف البيان انه "في هذه المرحلة لم يتم التطرق إلى اية حوارات بشأن مسألة اعادة تأسيس حزب الله الثوري الكوردي من قبلنا"، مشددا على أنه "اذا كانت هنالك اية مساعي بهذا الصدد فإنها لم تتحول لحد هذه اللحظة الى شيء رسمي لكي نقوم بالتعليق عليها".