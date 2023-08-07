دلّت عليه "الرائحة".. انتشال جثة شخص توفي في "ظروف غامضة" بدهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي بمحافظة دهوك بإقليم كوردستان، اليوم الاثنين، بأن القوات الأمنية انتشلت جثة شخص توفي في "ظروف غامضة" داخل إحدى الشقق في حي شيلي، وسط المدينة.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز؛ إن "المختصين يقدرون أن الوفاة حدثت قبل أكثر من ثلاثة أيام".

وفيما يتعلق بسبب اكتشاف الجثة، أوضح المصدر؛ إن "سكان المنطقة اشتكوا من انبعاث رائحة كريهة من الشقة، مما دفعهم للإبلاغ عن الحادثة للسلطات الأمنية، وعند تلقي البلاغ، حضرت القوات الأمنية إلى الحي للتحقيق في الحادثة وانتشال الجثة".

وتابع المصدر "لم يتم الكشف عن هوية الشخص المتوفى الذي يبلغ من العمر أكثر من 60 سنة، كما لم يتم الكشف عن أي تفاصيل إضافية حول الحادثة في هذه المرحلة".