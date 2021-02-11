دلخوش.. بطلة أجسام كوردية تكسر الحواجز ولديها حلم واحد

شفق نيوز/ كل انسان بطبيعته يرغب بالوصول إلى القمة، ولكن يتوجب عليه أن يحدّد أهدافه ويكون واثقا من نفسه لان الثقة بالنفس هي العامل الأساسي الذي يساعد في الوصول إلى القمة وتحقيق الأهداف.

ومع الحصول على شيء من التشجيع والدعم من الشخصيات الملهمة التي قد يلجأ إليها وقت الحاجة للحصول على توجيهها وخبرتها دون خجل، يجعل الطريق نحو الأهداف أسهل وأكثر فاعلية لأنّ تحقيق الأهداف والوصول إلى القمة تستحق الانتظار والصبر.

وليس غريبا ان يكون الشخص الذي يرغب في الوصول الى القمة فتاة اختارت لنفسها هدفا قد يبدو غريبا للبعض كونه في مجال يسيطر فيه الرجال لما له من خصوصيات تتعلق بالاعراف والتقاليد في مجتمعاتنا.

هذه هي قصة الرياضية الكوردية دلخوش عبدالله التي تمكنت من الوصول الى المشاركة في بطولات كمال الاجسام أسوة بالرجال فقد كان طموحها كبيرا رغم الصعاب، ونجحت في تحقيق جزء من أحلامها باعتلاء منصات التتويج.

وتقول دلخوش لوكالة شفق نيوز، "كانت البدايات صعبة لكن إصراري بأن أدخل هذا النوع من الرياضة وكسر كل الحواجز، فتشجيع والدي كان السبب الاول في نجاحي".

وتبلغ دلخوش الثلاثين من العمر وهي من سكنة قضاء رانية التابعة لمحافظة السليمانية وشاركت ببطولات محلية عراقية وتصبو للمشاركات الدولية مستقبلاً.

وعن بداياتها تؤكد دلخوش، "بدأت مسيرتي منذ كنت صغيرة، فقد كنت أحب الرياضة وتوجهت ذات يوم الى مدربي وقلت له اريد ان يكون جسمي مليئا بالعضلات، اريد ان اكون بطلة".

وتضيف في سردها لمسيرتها الرياضية، "في البداية كان الاستغراب حاضرا عند طلبي ذلك، لكن النظرة تغيرت بعد جهد وصبر وتحد، ونجحت في تحقيق ما اصبو اليه".

وشاركت دلخوش في بطولات عدة منها بطولات كوردستان التي اقيمت في اربيل والسليمانية وحصلت على المراكز الأولى آخرها عامي 2016-2017.

وشاركت في بطولة العراق لعام 2020 التي اقيمت في كركوك وحصلت على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في الألعاب المختلفة الخاصة برياضة كمال الاجسام وأنواعها وهي: بينك سبريز، ديت لايفك، سكوات.

وتتابع عبدالله حديثها "حلمي ان اشترك في بطولات خارجية واحقق جوائز كبيرة لبلدي، مبينة ان "رسالتي للنساء هي أحبوا انفسكم وحققو احلامكم بايديكم، فكل نجاح يمر بصعوبات؛ لكن اصراركم هو نجاحكم".