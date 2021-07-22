"دلتا" تدفع السليمانية للاستعانة بمستشفى طوارئ

شفق نيوز/ تدشن محافظة السليمانية، يوم الخميس، مستشفى طوارئ خاص بعلاج المصابين بفيروس كورونا، بعد ارتفاع الحالات المسجلة مؤخراً.

وقال مسؤول العلاقات والاعلام في مديرية صحة السليمانية سامان لطيف لوكالة شفق نيوز، ان المستشفى الجديد سيقوم بفحص ومعالجة حالات الإصابات الخطرة متحور دلتا الذي انتشر مؤخرا.

وأضاف أن المستشفى سيكون بسعة 40 سريرا.

وأعلنت دائرة صحة السليمانية، أمس الأربعاء، عن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المتحول نوع "دلتا" في المدينة، مشيرة إلى وفاة 8 مصابين جراءه خلال 24 ساعة الماضية.

واعلنت مديرية صحة السليمانية باقليم كوردستان، في 19 تموز الجاري، عن تسجيل أول إصابة فيروس كورونا المتحول نوع "دلتا"، مشيرة الى انها تقوم الان باجراء الفحص الخاص بهذا النوع لجميع الاشخاص.

وسبق أن أعربت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، في 9 تموز الجاري، عن مخاوفها من تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا في الإقليم، في إشارة، إلى سلالة "دلتا" التي تعد شديدة العدوى.