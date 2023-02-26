"دلال".. قبلة تاريخية تلهم السيّاح في زاخو

شفق نيوز/ يعد الجسر العباسي الأثري (دلال) الذي يقع في مدينة زاخو شمال محافظة دهوك ضمن إقليم كوردستان من أهم المعالم التاريخية، حيث أصبح وجهة سياحية في العراق ومن جميع انحاء العالم.

يقول مدير دائرة آثار زاخو محمد احمد، لوكالة شفق نيوز، إن تاريخ بناء الجسر يعود الى ما قبل 1500 عام وفق آخر دراسة، مضيفا أن الجسر كان يربط الطريق بين الإمبراطوريتين البيزنطية والساسانية.

واوضح احمد ان للجسر عدة أسماء منها الجسر "العباسي" و"دلال" وكذلك "الجسر الحجري"، بالإضافة إلى "الجسر الكبير"، مبيناً أن الجسر كان يستخدم كطريق للتجارة بين الأناضول و ميزوبوتاميا.

من جانبه قال الناشط والصحفي كوفان حسين، إن جسر دلال وجه سياحي منذ القدم"، موضحاً لوكالة شفق نيوز، أن "سكان زاخو كانوا يأتون اليه في ايام الجمعة والمناسبات، أما الآن فقد أصبح وجهة سياحية لآلاف السياح من مختلف محافظات العراق بالاضافة الى سياح اجانب في المواسم السياحية".

ويمتد جسر "دلال" بالكوردية (پرا ده لال، Pira Delal) أو "العباسي" كما أطلق عليه في القرن العشرين، فوق نهر خابور الذي ينبع من الأراضي التركية، ويتألف من 5 اقواس وطوله 114 مترا وعرضه 7.40 مترا بارتفاع 15.5 مترا فوق مستوى النهر.

وقد بني الجسر بالحجارة المنقوشة والمخططة والكسل، وتم صيانته بين عامي 2013 إلى 2017 من قبل مختصين أجانب وبتمويل من قبل حكومة اقليم كوردستان.