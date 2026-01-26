"دفعة أولى".. مستثمرو إقليم كوردستان يخصصون 700 مليون دينار لدعم كورد سوريا

شفق نيوز- اربيل

أعلن رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان محمد شكري، يوم الاثنين، عن جمع مبلغ 700 مليون دينار كدفعة أولى من المساعدات التي قدمها مستثمرو الإقليم لدعم "غرب كوردستان" (شمال وشرق سوريا)، لمواجهة الظروف الإنسانية الناتجة عن الصراع الدائر هناك.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده شكري، في مدينة اربيل، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، عقب تسلّم المساعدات التي ساهم فيها مستثمرون ورجال أعمال من محافظات الإقليم الأربع (أربيل، السليمانية، دهوك، وحلبجة).

وقال شكري خلال المؤتمر، إن "الجهود الحالية التي يبذلها الإقليم، سواء من قبل الشعب أو الحكومة والمؤسسات المختلفة، بما في ذلك رجال الأعمال والمستثمرين، تأتي في إطار المساعدات الإنسانية العاجلة التي يحتاجها الأشقاء في غرب كوردستان".

وأوضح أنه "تم جمع مبلغ 700 مليون دينار كوجبة أولى من قبل مستثمري الإقليم، حيث سيتم تحويل هذا المبلغ لتأمين السلع والمواد اللوجستية والاحتياجات الإنسانية الضرورية، تمهيداً لنقلها إلى غرب كوردستان في أقرب وقت".