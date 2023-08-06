"دفعة بغداد" وجدول رواتب موظفي اقليم كوردستان يدفعان بعض دوائر السليمانية إلى الاضراب

شفق نيوز/ اعلنت بعض الدوائر الخدمية في محافظة السليمانية و ادارة كرميان الإضراب العام مع بدء الدوام الرسمي هذا اليوم الأحد.

وجاء قرار الإضراب بعد نشر وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان قائمة رواتب شهر حزيران والتي كانت تخلو من أربع وزارات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز؛ ان بعض موظفي مديرية ماء السليمانية اعلنوا الاضراب، فيما إضراب موظفو المديرية العامة لكهرباء ادارة كرميان عن الدوام، مطالبين بصرف رواتبهم المتأخرة والاستمرار بدفع مرتباتهم للشهرين الماضيين، مؤكدين استمرارهم بالتظاهرات لحين صرف رواتبهم.

واكد مصدر لمراسل وكالة شفق نيوز ان موظفي جامعة السليمانية ينون الإضراب عن الدوام اعتبارا من يوم غد الاثنين احتجاجا على تأخير وعدم ضمهم ضمن قائمة رواتب شهر حزيران المنصرم.

وأبلغت مصادر وكالة شفق نيوز؛ ان "وزارة المالية في إقليم كوردستان تعاني من عجز في تمويل الرواتب يقدر بـ 319 مليار دينار، حيث قدرت الإيرادات الداخلية لشهر تموز بنحو 300 مليار دينار، لكن المتوفر الان 110 مليارات دينار فقط، و تسعى وزارة المالية سد هذا العجز الأسبوع المقبل".

وبحسب المعلومات التي حصل عليها شفق نيوز حول الأسباب التي أدت إلى إعلان "قائمة رواتب" لا تتضمن جميع الوزارات والدوائر، وأن مبلغ الإيرادات الداخلية لم تكن كافية لسد الرواتب لجميع الوزارات.

وبلغت العائدات المحلية لشهر تموز الماضي ما بين 110 إلى 120 مليار دينار فقط، والذي كان ينبغي أن يكون 300 مليار دينار.

وأشارت المصادر أيضا إلى أنه لدفع رواتب شهر حزيران، تحتاج الحكومة إلى 942 مليار دينار، وبعد وصول أموال التحالف البالغة 30 مليار دينار، اصبحت الحكومة بحاجة إلى 912 مليار دينار، فيما ارسلت بغداد 598 مليار دينار فقط، وبذلك اصبح هناك عجز يبلغ 314 مليار دينار.