دفاعات القنصلية الأميركية في أربيل تتصدى لـ4 مسيّرات (تحديث)

شفق نيوز- أربيل

أفاد مصدر أمني في أربيل، مساء اليوم الثلاثاء، بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة للقنصلية الأميركية في عاصمة إقليم كوردستان، اعترضت أربع طائرات مسيّرة حاولت استهداف الموقع.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الدفاعات الجوية نجحت في إسقاط المسيّرات قبل وصولها إلى هدفها.

وأضاف أن الجهات الأمنية تتابع ملابسات الحادث، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

ولاحقاً أشار المصدر إلى أن طائرة مسيرة رابعة كانت تستهدف القنصلية الأميركية تم إسقاطها في سماء مدينة أربيل من قبل المضادات.