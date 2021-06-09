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دعوى قضائية ضد مسؤولة حكومية في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-09T08:22:13+0000
دعوى قضائية ضد مسؤولة حكومية في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت منظمة "موقف" في إقليم كوردستان يوم الأربعاء تقديمها دعوى قضائية ضد قائممقام محافظة حلبجة نوخشه ناصح أحمد.

وقالت المنظمة في بيان اليوم: بعد نشر بعض من الأدلة حول قائممقام حلبجة رفعت الأخيرة دعوى قضائية ضد المنظمة مدعية أن تلك الأدلة غير صحيحة وأنها تعرضت للتشهير".

وذكرت المنظمة أنها مثلت أمام المحكمة وقدمت أدلتها، وأدلت بإفادتها أمام القاضي، منوهة إلى أنه في تاريخ 13 نيسان 2021 قررت محكمة التحقيق الآتي:

أولاً: رفض الدعوى المقامة ضد منظمة موقف.

ثانيا: فتح ملف تحقيق بحق قائممقام محافظة حلبجة بموجب المادة (314) من قانون العقوبات العراقي.

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