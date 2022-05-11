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دعوى قضائية ضد رئيسة برلمان كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-11T06:51:56+0000
دعوى قضائية ضد رئيسة برلمان كوردستان

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، عن رفع دعوى قضائية من قبل اتحاد غرفة التجارة العراقية ضد رئيسة برلمان كوردستان ريواز فايق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن الدعوى جاءت هي ضد تعديل المادة الرابعة من قانون اتحاد الغرف التجارية والصناعية في إقليم كوردستان، في العام 2021 من قبل برلمان كوردستان.

وأضاف أنه من تحضر رئيسة برلمان كوردستان ريواز فايق في المحكمة الاتحادية لمناقشة الشكوى.

وحسب التعديل المذكور يجب على اتحاد الغرف التجارية والصناعية في إقليم كوردستان نقل كامل سجلاتها وقواعد بياناتها ومعلوماتها المتعلقة بتسجيل العلامات التجارية إلى وزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان.

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