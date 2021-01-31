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دعوى قضائية ضد برلمان كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-31T08:58:54+0000
دعوى قضائية ضد برلمان كوردستان

شفق نيوز/ قدمّ شخص يُدعى دلشاد عمر اليوم الاحد دعوى قضائية في محكمة السليمانية ضد برلمان كوردستان ازاء ما اعتبره اخفاق الكتل البرلمانية في تنفيذ برامج عملها التي وعدت بتنفيذها خلال الدورة الحالية.

وقال عمر في تصريح ادلى به للصحفيين بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الدعوى القضائية تشمل الكتل البرلمانية كافة ومن دون إستثناء لتعهدها مسبقا بتنفيذ برامج عملها في شتى المجالات الزراعية والصناعية والخدمية".

واضاف ان "طبيعة عمل البرلمان ينصب على تشريع القوانين ومراقبة اداء السلطة التنفيذية وليس عمله اعلاميا والا ما الفرق بين البرلمانيين وبين الصحفيين اذا ما تحدثوا فقط عن التقصير والفساد من دون التحرك الفعلي حيال تلك الملفات"، مشيرا الى ان "جميع الكتل لم تنفذ الشعارات التي تضمنتها حملاتها الانتخابية".

واوضح عمر ان الدعوى التي رفعها ضد البرلمان تشمل عدم تفعيل قرار الفصل بين العمل الحزبي والسلطة، وعدم تحركه تجاه القضايا الداخلية المهمة في الاقليم.

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