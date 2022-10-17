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دعوى قضائية ضد اكبر معمل للاسمنت في السليمانية   

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-17T11:33:29+0000
دعوى قضائية ضد اكبر معمل للاسمنت في السليمانية   

شفق نيوز/ أقام حزب "الخضر" الكوردستاني، اليوم الاثنين، دعوى قضائية ضد مصنع الأسمنت الفرنسي في المحافظة، عادين إياه سبباً بتلوث البيئة منذ عام 2012 ، فضلا عن تسببه في آلاف حالات السرطان. 

وقال الممثل القانوني للحزب دانا نجم الدين، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، أمام محكمة السليمانية، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن معمل الإسمنت في بازيان تسبب بتلوث كبير لبيئة المنطقة، ما دعتنا مسؤوليتنا الأخلاقية والوطنية والإنسانية إقامة دعوى قضائية هذا اليوم ضد المعمل الذي طالما ساهم بتلوث البيئة منذ عام 2012 ولغاية الان.

واضاف ان المعمل تسبب باصابة العديد من المواطنين بأمراض السرطان وفقا لاحصائيات رسمية حصلنا عليها من مستشفى هيوا للأمراض السرطانية، موضحاً أن قرابة  9 آلاف مواطن مصاب بالسرطان في منطقة بازيان والتلوث البيئي يعد سببا رئيسيا بأمراض السرطان .

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