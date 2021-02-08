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دعوة لتوقيع "ميثاق شرف" في منزل طالباني

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-08T17:49:16+0000
دعوة لتوقيع "ميثاق شرف" في منزل طالباني

شفق نيوز/ وجه النائب في برلمان كوردستان عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني جمال هروتي، يوم الاثنين، نداء الى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني طالبه فيها بزيارة مدينة السليمانية وجمع الاحزاب الكوردستانية لتوقيع "ميثاق شرف" لتقوية مكانة الكورد والبحث عن حل لأوضاع أهالي إقليم كوردستان.

وجاء في الرسالة المفتوحة التي وجهها هروتي الى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هل انتم على علم بان تجربة الاقليم امام خطر الزوال؟ هل انتم على علم كيف تغير موقف الجانبين الشيعي والسني؟ وهل انتم على علم ان دول الجوار وبغداد أيضا كثفت مساعيها من اجل بث التفرقة في البيت الكوردي؟، هل انتم على علم كيف ان التحالفين الدولي والاقليمي منزعجون منا؟".

واضاف هروتي "انا واثق بانكم على علم، بانه في السابق كان الملايين من اللاجئين العرب يتوجهون الى الاقليم، والان الشارع العراقي يصوت للخيارات المعادية للاقليم"، منوها الى انه "متعجب من الصمت الذي يبديه جنابكم". 

وفي ختام الرسالة قال هروتي "انتم مدينون بزيارة الى مدينة التضحية والفداء (السليمانية) وان توجه نداء من بيت صديقكم الراحل (مام جلال) الى جميع الاحزاب الكوردستانية، وهناك تجددون جميعا ميثاق الشرف والكوردايتي".

وقال إن هذا الميثاق "سيقوي مكانة الكورد كما في السابق بصورة اكبر، ولإيجاد الحل للاوضاع الحالية لاهالي كوردستان".

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