دعوة لتشكيل وفد من "أصحاب القرار" بإقليم كوردستان لحل المشاكل المالية مع بغداد

شفق نيوز/ دعا وكيل وزارة المالية الاتحادية الأسبق فاضل نبي، يوم الثلاثاء، إلى تشكيل وفد من إقليم كوردستان، يضم أصحاب القرار في حكومة الإقليم لزيارة بغداد وانهاء ملف المشاكل المالية بين الطرفين.

وقال نبي، في مؤتمر صحفي عقده في اربيل وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن حل المشكلة المالية بين حكومة كوردستان والحكومة الاتحادية يتطلب اجراء زيارة من قبل وفد اللجنة العليا لإقليم كوردستان يتضمن الوفد أصحاب القرار في حكومة الإقليم بالإضافة إلى لجنة فنية، للتفاهم مع الحكومة الاتحادية في بغداد".

وأضاف نبي، أن "قرارات المحكمة الاتحادية بما يخص الأمور المالية بين بغداد والإقليم، حدث فيها بعض سوء الفهم من خلال تنفيذ بعض فقراتها، معتبرا أن "الاجتماع الأخير لإئتلاف ادارة الدولة في بغداد لم يحصل فيه أي قرار لحل المشكلة، ودائما ما تنتهي تلك الاجتماعات بالعودة لقرارات المحكمة الاتحادية".

وتصاعد التوتر بين أربيل وبغداد، على خلفية قرار وزارة المالية الاتحادية وقف تمويل رواتب شهر أيار/مايو 2025، بدعوى تجاوز الإقليم لحصته المحددة في الموازنة وعدم تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الخزينة العامة.

من جهتها، ردّت حكومة إقليم كوردستان باتهام بغداد بالتنصل من التزاماتها، واعتبرت القرار "مسيسًا" ويستهدف أكثر من 1.2 مليون موظف في الإقليم.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، ألزمت، في شهر شباط/فبراير الماضي، حكومة بغداد بدفع رواتب موظفي إقليم كوردستان مباشرة، دون إرسالها إلى حكومة الإقليم، وذلك بعد تأخر لأشهر بتسليم تلك الرواتب.