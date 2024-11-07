دعوة ايزيدية لجعل الأولوية لمصالح كوردستان وتشكيل حكومة جديدة

شفق نيوز/ دعا وكيل أمير الطائفة الإيزيدية في العراق والعالم مير جهور علي بك، يوم الخميس، الأطراف السياسية في اقليم كوردستان الى تقديم مصالح كوردستان والوطن قبل المصالح الحزبية.

وقال جهور لوكالة شفق نيوز، إن "الشعب منح اصواته للأطراف السياسية من أجل مصلحة كوردستان، لذلك على جميع الأطراف الاجتماع على طاولة المفاوضات بهدف تحقيق مصلحة كوردستان العليا وتشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت ممكن".

ودعا مير جهور أيضا الاطراف السياسية الى "وضع مصالح إقليم كوردستان فوق المصالح الحزبية الضيقة"، مؤكدا على "ضرورة التوافق بين جميع الأطراف لصالح المصلحة الكردستانية العامة".

واليوم الخميس، أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، والسفير البريطاني لدى العراق، على أهمية التعاون المشترك بين الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة للإقليم.

ولغاية الآن لم تبدأ الأحزاب الفائزة في الانتخابات بالإقليم مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم رغم إبداء الحزبين استعدادهما لذلك.

وكان اقليم كوردستان قد اجرى في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي الانتخابات التشريعية لبرلمان كوردستان بدورته السادسة والتي أفرزت نتائجه عن فوز الحزبين التقليديين الرئيسيين، وهما الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني.