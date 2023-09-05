دعوات لمستثمرين عراقيين لتنفيذ مشاريع سياحية في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ دعا وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني، يوم الثلاثاء، المستثمرين العراقيين في مجال السياحة إلى تنفيذ مشاريع في محافظات إقليم كوردستان.

جاء ذلك في كلمة له خلال إنطلاق أعمال وفعاليات مؤتمر السياحة والإستثمار في كوردستان الذي انعقد في مدينة أربيل.

وقال البدراني في الكلمة "ادعو المستثمرين في كل المحافظات العراقية في مجال السياحة الى الاستثمار في إقليم كوردستان"، مضيفا أن محافظات كوردستان المتمثلة بأربيل ودهوك والسليمانية ستبقى قبلة السائحين العراقيين والأجانب.

من جهته قال نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله في كلمة القاها خلال المؤتمر، إن أربيل ومحافظات كوردستان فيها طبيعة ومناظر جميلة وأمثلة رائعة من المحاكاة في الجمال والفلكلور ومحط أنظار العالم، وستجدون في كوردستان أبهى الصور للتجربة الديمقراطية ومساحات واسعة من الحرية وثقافة التسامح الديني والتعايش السلمي بين جميع المكونات.

وأردف بالقول إن البيئة هنا مستجابة وفرص الاستثمار متاحة وهناك تسهيلات كثيرة، والدعم متواصل من قبل حكومة أقليم كوردستان لرجال الأعمال والمستثمرين لتنشيط قطاع السياحة وتشجيع الاستثمار بما يُعزز من حالة الإزدهار في تحقيق التنمية والاستغلال الأمثل للطاقات والموارد الطبيعية.