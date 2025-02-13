دعوات لحظر وتحجيم تطبيق "تيك توك" في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ عُقدت في مدينة أربيل ندوة حوارية لمناقشة تأثيرات تطبيق "تيك توك" على المجتمع في إقليم كوردستان، وسط دعوات لحظر أو تحجيم هذا التطبيق بسبب ما وُصف بأنه "محتوى غير ملائم" يؤثر سلباً على الفئات العمرية المختلفة، ولا سيما الشباب والأطفال.

ووفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز، فقد تناولت الندوة المخاطر الناجمة عن انتشار "تيك توك"، حيث أشار المتحدثون إلى أن التطبيق يسهم في نشر محتويات تفتقر إلى الرقابة، مما قد يؤدي إلى التأثير على القيم الاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى زيادة حالات التنمر الإلكتروني والإدمان الرقمي بين المستخدمين.

وأكد المشاركون في الندوة، التي حضرها متخصصون في الإعلام وعلم الاجتماع، أن "تيك توك" على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية للحد من انتشاره، خاصة بين الفئات العمرية الصغيرة.

وكانت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، قد اعلنت في شهر آذار/مارس من العام 2024، عن تقديم طلب لمجلس الوزراء لحجب تطبيق "تيك توك"، مشيرة إلى أن التطبيق ساهم في "تفكك" النسيج المجتمعي العراقي.

و وجه البنك المركزي العراقي، في نهاية العام 2024، بإيقاف الحوالات المالية لوكلاء شركة "تيك توك" داخل البلاد.

وبحسب وثيقة صادرة عن المركز العراقي، فإن "القرار جاء بناء على كتاب من وزارة الاتصالات العراقية".

وطبقاً لهذا الطلب، وجه البنك المركزي، المصارف المجازة كافة، والمؤسسات غير المصرفية في العراق، بـ"إيقاف الحوالات المالية الواردة والصادرة لوكلاء شركة (تيك توك) داخل العراق".