دعوات لحظر بيع رقائق البطاطس والحلويات في المتاجر المدرسية بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ دعا الدكتور بشدار عبدالله إسماعيل، مدير مستشفى الدكتور جمال أحمد رشيد للأطفال، إلى حظر بيع رقائق البطاطس والحلويات والبسكويت في المتاجر المدرسية واستبدالها بالفواكه والمكسرات وغيرها من الأصناف.

وقال إسماعيل في رسالة وجهها إلى المديرية العامة للصحة في السليمانية، إنه من الضروري مراجعة المتاجر المدرسية في السليمانية والمناطق المحيطة بها لتحسين نوعية المواد الغذائية التي تباع للطلاب.

وقال أيضا إنه يتعين حظر بيع رقائق البطاطس والحلويات والسكاكر والبسكويت والعصائر المصنعة ، لأنها تضر بشكل كبير بصحة الأطفال، مؤكدا ان تلك المواد لها تأثير سلبي على الأطفال المصابين بداء السكري وسيفقدون سيطرتهم على المرض.

كما دعا إلى بيع أنواع الفواكه، والمكسرات، والحليب، والحمص، والباقلاء المسلوقة والبيض المسلوق وغيرها من المواد بدلا من هذه الأطعمة على أن تخضع للرعاية الصحية.