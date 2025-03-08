دعوات لتوفير بيئة عمل آمنة لهن.. تكريم 55 صحفية في السليمانية (صور)

شفق نيوز/ نظم معهد الحقوق الدولية في السليمانية، يوم السبت، حفلات لتكريم 55 صحفية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وسط دعوات لتوفير بيئة عمل آمنة وداعمة للصحفيات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية، إن "الحفل أقيم بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي وبرلمان إقليم كوردستان، وممثلين عن منظمات دولية ومدنية ونسوية، حيث تم تكريم الصحفيات العاملات في مختلف الوسائل الإعلامية".

وقال رئيس المعهد بشدر حسن، لوكالة شفق نيوز، إن "الهدف من التكريم هو الاحتفاء بدور المرأة في الصحافة وتسليط الضوء على مساهماتها في نقل الأخبار والتحليل الإعلامي"، مؤكدًا أن "الصحفيات يمثلن جزءً حيويًا في تعزيز حرية التعبير وتقديم محتوى موضوعي ومهني".

وأشار حسن إلى أن "التكريم لم يقتصر على الصحفيات في السليمانية فحسب، بل سيتم تكريم صحفيات أخريات في باقي مناطق إقليم كوردستان خلال فعاليات قادمة".

وشدد على "ضرورة تعزيز بيئة عمل آمنة وداعمة للصحفيات، خاصة في ظل التحديات التي يواجهنها أثناء أداء مهامهن".

ويأتي هذا التكريم في ظل تزايد الضغوط والتحديات التي تواجه الصحفيات، مما يجعل مثل هذه المبادرات دعمًا حقيقيًا لدور المرأة في الإعلام. ويؤكد القائمون على الحفل أن هذه الخطوة ليست فقط تقديرًا للصحفيات، بل رسالة دعم لمستقبل إعلامي أكثر توازنًا وشمولًا.

ويُحتفى باليوم العالمي للمرأة في 8 آذار/ مارس من كل عام، وهو مناسبة عالمية لتكريم إنجازات النساء في مختلف المجالات، ومنها الصحافة، حيث تلعب النساء دورًا متزايدًا في تشكيل الرأي العام ومواجهة التحديات المهنية والمجتمعية.