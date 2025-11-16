دعم نيجيرفان بارزاني يحفز جماهير نادي زاخو للتصويت لجائزة الفيفا

شفق نيوز– دهوك

قال عضو إدارة نادي زاخو الرياضي دلزار عدنان، يوم الأحد، إن خطوة رئيس إقليم كوردستان تعد كبيرة وتشجع مواطني الاقليم على التصويت لصالح النادي، مضيفاً أن نيجيرفان بارزاني كان داعماً للنادي منذ بدايته من خلال إنشاء ملعب دولي له.

ودعا عدنان، عبر حديثه لوكالة شفق نيوز، جميع القيادات الكوردية والسياسية للمشاركة في التصويت والعمل على إنجاح هذا الحدث التاريخي الذي قد لا يتكرر مرة أخرى.

وأضاف أن إدارة النادي قامت بحملة واسعة تضمنت نصب الخيم في عموم مدينة زاخو لحث المواطنين على التصويت لصالح جماهير النادي، إضافة إلى نشر فرق جوالة لتشجيع الأهالي على الدخول إلى موقع الفيفا واختيار جماهير النادي، ومساعدة الأشخاص الذين ليست لديهم خبرة في استخدام الإنترنت.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني دعمه ومساندته لمشجعي نادي زاخو الرياضي للحصول على لقب "أفضل المشجعين في العالم". وكتب في منشور على منصة "إكس" أنه "من خلال التصويت الإلكتروني، قدمتُ دعمي لمشجعي نادي زاخو من أجل أن يعود الحصول على لقب أفضل المشجعين على مستوى العالم".

ودعا رئيس الاقليم، جميع أبناء كوردستان - أينما كانوا- إلى أن يشاركوا ويمنحوا أصواتهم لتحقيق هذا اللقب العالمي، معبرا عن شكره للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على ترشيح مشجعي نادي زاخو ليكونوا من بين ثلاثة مرشحين.