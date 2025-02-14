دعم إقليم كوردستان على طاولة نيجيرفان بارزاني مع المفوضية الأوروبية وسيناتور أمريكي

شفق نيوز/ بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، سبل دعم الإقليم والتعاون المشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية وسيناتور أمريكي، في لقاءين منفصلين، على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن.

وقال المكتب الإعلامي لبارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الرئيس نيجيرفان بارزاني، التقى أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في ميونخ".

وأضاف "خلال الاجتماع، أعرب بارزاني عن تقديره لدعم الاتحاد الأوروبي لإقليم كوردستان، كما شدد الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين الاتحاد الأوروبي والعراق وإقليم كوردستان في مختلف المجالات، وتبادلا وجهات النظر حول الأوضاع في العراق وإقليم كوردستان، والتطورات في سوريا".

وبحسب البيان، أشادت أورسولا برؤية بارزاني تجاه الوضع في سوريا والمنطقة، وأكدت على "تقدير الاتحاد الأوروبي لدور إقليم كوردستان، وخاصة شجاعة قوات البيشمركة في مواجهة تنظيم داعش وهزيمته، كما سلطت الضوء على أهمية مشاركة المرأة في الحرب ضد داعش والتصدي للإرهاب".

وفي لقاء آخر، عبر بارزاني لعضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور كريس فان هولن، عن "شكره لدعم الكونغرس الأمريكي المستمر لإقليم كوردستان".

فيما أشاد السيناتور، بحسب بيان لمكتب بارزاني، بـ"دور إقليم كوردستان في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، وأكد مجددًا على استمرار دعم الكونغرس وأصدقاء الشعب الكوردي في الولايات المتحدة لإقليم كوردستان".

ولفت البيان إلى "الاجتماع تناول التطورات الأخيرة في المنطقة بشكل عام، إلى جانب المستجدات في الشرق الأوسط".