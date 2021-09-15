دعم بريطاني "كامل" لعملية الإصلاح في وزارة البيشمركة

شفق نيوز/ كشف وزير البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان شورش اسماعيل، اليوم الاربعاء، عن اجراء مباحثات مكثفة مع البريطانيين بشأن استمرار عملية الاصلاح في الوزارة، معلنا ان القنصل البريطاني العام في اربيل عبر عن دعم بلاده التام والكامل لهذه العملية والاستمرار في دعم اقليم كوردستان.

وكتب شورش اسماعيل على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشورا، تابعته شفق نيوز، ان خلال استقباله اليوم الاربعاء للقنصل البريطاني العام في اربيل ديفيد هنت ونائبه جيمي هامل ومسؤول الشؤون السياسية في القنصلية ايلينور ليبمان، اجرى مباحثات مكثفة بشأن استمرا عملية الاصلاح في وزارة البيشمركة، مضيفا ان الجانبين ناقشا الاليات والطرق التي تؤدي الى تقدم العملية.

واضاف ان القنصل البريطاني اشاد بمساعي وخطوات الاصلاح في وزارة البيشمركة واعلن ان بلاده ستستمر في التعاون والتنسيق بتقديم المساعدات اللوجستية والاستشارية لقوات البيشمركة.

وتابع ان القنصل البريطاني جدد التأكيد ان بلاده والتحالف تدعم بشكل كامل للعملية التي تقوم بها وزارة البيشمركة.

وبشأن العلاقات بين البيشمركة والجيش العراقي واوضاع المناطق المتنازع عليها، اشار وزير البيشمركة شورش اسماعيل الى ان الجانبين اكدا ان قرار تشكيل لواءين مشتركين في المناطق المتنازع عليها من دون تفريق وفي المستقبل سيكون سببا في زيادة الثقة بين قوات البيشمركة والجيش العراقي وتمتينها ليتمكن الجانبان القيام بمهامهما في التصدي للارهابيين وهزيمتهم وحماية امن واستقرار تلك المناطق.