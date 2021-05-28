دعماً للمنتج المحلي.. إقامة أول سوق للصداقة الدبلوماسية في أربيل (صور)

شفق نيوز / شهدت مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، إقامة أول سوق للصداقة الدبلوماسية، بمشاركة مسؤولين في حكومة الإقليم وممثلي القنصليات الموجودة في كوردستان.

وقال ميشيل سفوبودا، القنصل التشيكي العام، (الجهة المنظمة للمعرض بالتعاون مع حكومة إقليم كوردستان) إن "27 أصحاب عمل في عموم إقليم كوردستان شاركوا لعرض منتوجاتهم".

وأوضح سفوبودا، أن "الهدف من المعرض، هو دعم الانتاج المحلي واطلاع الدبلوماسيين الأجانب على إمكانيات أصحاب العمل المحليين"، لافتا إلى أن "ريع هذا المعرض سيخصص لزراعة الأشجار في كوردستان".